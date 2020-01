Camogli: “Palazzina Inps inutilizzata”

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale

Preso atto che, per la terza volta in tre anni, senza ricevere nessuna risposta concreta in merito, ho segnalato in analoghe interpellanze la situazione di completo abbandono senza adeguata destinazione della palazzina a tre piani a fianco della Casa di riposo per la Gente di mare, di proprietà dell’Inps

Considerato che detta casa costituisce un lascito a favore della Casa di riposo

Interpella

Per conoscere se si ritiene opportuno intervenire con urgenza presso la Direzione dell’Inps per la salvaguardia e la destinazione futura di un bene pubblico