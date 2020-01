Camogli: articolo sulla città, tradotto per l’Argentina

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Una prestigiosa rivista argentina, l’Annuario dell’Associazione Argentina di Architettura e Ingegneria Ospedaliera, distribuita durante il congresso dell’Associazione che si tiene ogni anno a Buenos Aires, ha pubblicato un articolo su Camogli e sulla sua realtà urbanistica e sociale.

Tradotto da Maria Beatrice Raffo, traduttrice di livello internazionale, l’articolo, scritto a quattro mani dal Sindaco Francesco Olivari e dall’Architetto MaurizioCanessa, racconta di Camogli, della sua storia fino ad arrivare a prestigiosi riconoscimenti come la “Bandiera Blu”e affronta, quale argomento cardine, la tematica dell’edilizia ospedaliera attraverso gli scenari che la legge regionale sulla rigenerazione urbana potrebbe aprire per l’ex ospedale, da tempo chiuso. Grande soddisfazione da entrambe le parti per la proficua collaborazione che potrebbe anche portare a futuri sviluppi