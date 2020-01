Dall’ufficio stampa del Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Soni iniziati i lavori per l’installazione di, circa, 300 metri di guardrail lungo la strada che porta a Sessarego e San Bernardo.

L’impresa Traversone ultimerà i lavori nel corso di questa settimana. L’Amministrazione ha in programma altri interventi di messa in sicurezza delle strade comunali, tra cui la collocazione di reti paramassi sulle sponde soprastanti la strada per Sessarego.