Val di Vara: danni maltempo, stanziati i fondi per risarcire

di Guido Ghersi

Il Dipartimento della Protezione Civile ha inviato alla Regione Liguria fondi a risarcimento dei danni, causati dal maltempo dei mesi scorsi.

Oltre 2,5 milioni di euro sono stati destinati a sei Comuni della Provincia della Spezia, oltre alla stessa Provincia.

Ecco le somme che permettono alle Amministrazioni Comunali di rifondere le spese sostenute: a Varese Ligure, andranno 220 mila euro per lavori alla viabilità in località Ponte Canale Rocchetta, per la pulizia dei tombini e ripristino manto stradale; a Carro 80 mila e 400 euro per il ripristino della viabilità in seguito a cedimenti , opere idrauliche in alcune frazioni e strade del territorio comunale; a Borghetto Vara andranno 850 mila euro per il ripristino della difesa delle sponde del Fiume Vara, con il consolidamento dell’argine a protezione del centro storico, l’eliminazione dei materiali depositati nell’alveo del Torrente Pogliaschina, il ripristino della strada provinciale n° 566, il ripristino della copertura dei loculi nonché il rafforzamento dei muri perimetrali del cimitero;a Carrodano andranno 328 mila euro anche qui per la sistemazione delle sponde del Fiume Vara in località Piansottano, dei Torrenti Levantine e Matteranasca e per alcuni movimenti franosi in località Scento.

Altri contributi andranno a Beverino 300 mila euro; a Bolano 44.542 euro; a Sarzana 61.900 euro e circa 350 mila euro alla Provincia della Spezia per lavori di sua competenza nei territori di cinque Comuni tra cui Varese Ligure e Sesta Godano.