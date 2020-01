Sestri: “Rotatoria intitolata ai Martiri delle Foibe”

Da Giovanni Stagnaro, consigliere comunale a Sestri Levante, riceviamo e pubblichiamo

Il consigliere comunale Giancarlo Stagnaro domani pomeriggio proporrà alla commissione per la toponomastica cittadina di intitolare la prima rotatoria d ingresso in città che si incontra venendo dalle gallerie di Sant’Anna alla memoria dei martiri delle Foibe, militari e civili italiani della Venezia Giulia, del Quarnaro e della Dalmazia, trucidati in modo orrendo durante la seconda guerra mondiale e nell’immediato secondo dopoguerra da parte dei partigiani jugoslavi agli ordini del generale Tito.

Stagnaro ha spiegato così la sua iniziativa: “Anche in questo modo potremo aiutare le giovani generazioni e noi tutti a ricordare questo crimine contro l’umanità ancor più odioso perché per troppo tempo taciuto o nascosto da motivazioni di carattere politico. La barbarie non ha colore, è barbarie e basta”.