Sestri: gestione transitoria piscine, primo bilancio

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

“La vicenda legata alle piscine di Sestri Levante ci ha visto intensamente impegnati con il duplice obiettivo di gestire una situazione che avevamo l’obbligo, come Amministrazione Pubblica, di risolvere e al contempo di minimizzare i disagi per gli utenti – dichiara la Sindaca di Sestri Levante, Valentina Ghio -. È stato un lavoro complesso e delicato, soprattutto perché volto a tutelare utenti e lavoratori delle piscine, per il quale voglio ringraziare la struttura comunale che ha lavorato con impegno e precisione per lo sviluppo di un percorso concreto e realistico di riapertura dell’impianto. Desidero ringraziare anche My Sport, a cui è stata affidata la gestione transitoria e che ha saputo accogliere, dimostrando sensibilità ed etica professionale, le richieste di salvaguardia che abbiamo avanzato come Amministrazione per andare incontro agli abbonati e alle persone che lavorano nelle piscine”.

È trascorsa una settimana dalla riapertura dell’impianto natatorio di Sestri Levante, dopo lo stop di tre settimane necessario per il cambio di gestione che si è reso inevitabile a causa di gravi e continuati inadempimenti ai propri obblighi patrimoniali da parte della Società che aveva in gestione l’impianto.

Lunedì 20 gennaio infatti la piscina di Sestri Levante è stata riaperta con la nuova gestione transitoria di My Sport e una settimana di nuoto gratuito che ha consentito di usufruire gratuitamente della vasca per il nuoto libero e dei servizi.

Le prime impressioni di My Sport sono decisamente positive: sono 334 gli adulti censiti nella prima settimana di attività e 250 le persone che hanno ripreso l’attività sportiva. La scuola di nuoto conta 210 bambini prenotati, che si aggiungono ai 75 ragazzi che praticano agonismo.

Oggi, lunedì 27 gennaio, riprendono tutte le attività in essere prima della chiusura: nuoto libero, scuola nuoto, corsi aquafit, sala corsi, lezioni private. My Sport

Il lavoro della macchina comunale è stato impostato con determinazione per individuare al contempo il nuovo gestore per il periodo transitorio in attesa di elaborare il nuovo bando di gara, così da avere un periodo di chiusura limitato al minimo necessario, con un occhio di riguardo per i ragazzi che praticano l’agonismo e che hanno potuto riprendere gli allenamenti prima della riapertura ufficiale dell’impianto.

L’Amministrazione Comunale si è poi fatta portavoce delle preoccupazioni degli utenti abbonati alla vecchia gestione e dei lavoratori, inoltrando al nuovo gestore una serie di richieste a tutela degli abbonati grazie alla quale sono state confermate tutte le attività in essere e gli utenti in possesso di un abbonamento stagionale o annuale sottoscritto con il precedente gestore e in corso di validità avranno tre mesi di fruizione gratuita dell’impianto.

Procede intanto la redazione del bando di gara per la gestione dell’impianto che punterà a sollecitare investimenti per la riqualificazione e il risparmio energetico dell’impianto: la sua uscita è prevista entro la fine del mese di marzo.