Recco: stasera traffico caos per la chiusura di due tratti della A-12

Controlli e lavori straordinari in A-12. Il traffico si riversa sulla viabilità ordinaria e a subire le conseguenze sono i Comuni.

Da stasera il tratto autostradale Recco-Rapallo resterà chiuso dalle 22 alle 6 (e questo si ripeterà fino a mercoledì). Ciò significa che tutti i veicoli provenienti da Genova usciranno a Recco per salire a Ruta e ridiscendere a Rapallo per accedere in autostrada e proseguire il viaggio verso Sud.

Non solo. Da stasera e fino a giovedì, sarà chiuso dalle 22 alle 6 il tratto autostradale Recco-Nervi. Ossia tutti veicoli provenienti da sud e diretti a Genova scenderanno a Recco per proseguire il viaggio a Genova lungo la via Aurelia e risalire in A-12 a Nervi.

Ovviamente il comando della polizia urbana di Recco farà il possibile per predisporre l’ordinato deflusso dei Tir. Sarà tuttavia necessaria la collaborazione nel centro di Recco di pattuglie della stradale e dei carabinieri.