Recco: “Shoah, il ‘mai più’ sia reale e perenne”

Da Gianluca Buccilli, capogruppo di Civica in consiglio comunale a Recco

Perché il “mai più” non appartenga solo alla memoria.

Oggi celebriamo la Giornata della memoria perché vogliamo ricordare la Shoah, una vicenda straordinaria per la sua tragicità e per le aberranti circostanze che la causarono.

La Shoah giunse alla fine di una campagna in cui l’odio per gli ebrei venne alimentato grazie a una quantità seriale di crudeli bugie che trovarono nell’ignoranza e nella paura il terreno adatto per attecchire.

Ignoranza, paura, egoismo: sono elementi che ancora oggi minacciano la convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni.

Il modo più coerente di rendere omaggio alle vittime innocenti di quell’immane tragedia che ancora oggi interroga le coscienze di ciascuno di noi, è quello di coniugare la ricerca della verità, il rispetto delle differenti identità con una difesa attiva e militante, senza cedimenti contro il tentativo di far riemergere rigurgiti antisemiti e derive razziste.

L’Europa è nata sulle macerie di Auschwitz per rendere impensabile che potessero di nuovo accadere quegli orrori.

Il vecchio continente è invece chiamato a misurarsi con spinte nazionaliste e xenofobe, dettate da pulsioni antiche e da una diffusa percezione di insicurezza. Spinte che minacciano la nostra libertà quanto quella delle vittime designate, siano esse ebrei o persone di una determinata identità somatica, culturale e religiosa.

Il nazismo, con tutte le sue orrende declinazioni e propaggini, è nato in Europa ed è l’Europa ad avere il dovere di impedire antistoriche nostalgie.

Dobbiamo aprire un nuovo cantiere europeo per garantire a tutti la sicurezza dei diritti (al pari del diritto alla sicurezza), per resistere a spinte lesive della libertà e della democrazia, per attribuire un valore autentico al tema strategico dell’accoglienza.

Perché il “mai più” non appartenga solo alla nostra memoria ma ispiri l’impegno civile e l’agire in politica.