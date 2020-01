Recco: la talpa di Iren? E’andata in letargo

Nelle intenzioni di Iren la “talpa” avrebbe dovuto accelerare le operazioni di scavo di un tunnel per farvi passare il nuovo collettore fognario diretto al depuratore; l’operazione ‘talpa’ avrebbe dovuto evitare l’uso dei consueti escavatori per evitare di interferire con le numerose utenze interrate sotto Passeggiata Dant’Anna. Invece la ‘talpa’ sembra essere andata in letargo. I lavori procedono a rilento stamattina una gru Vernazza sembra rimuovere la macchina che supporta il lavoro della ‘talpa’.