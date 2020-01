Recco: “Gli orrori da ricordare tutti i giorni”

Da Immagina Recco e dai suoi consiglieri comunali Sergio Siri e Marcello Napoli riceviamo e pubblichiamo

“L’indifferenza racchiude la chiave per comprendere la ragione del male, perché quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c’è limite all’orrore. L’indifferente è complice. Complice dei misfatti peggiori” (Senatrice Liliana Segre)

Oggi è solo un’occasione, lo sforzo che bisogna compiere ogni giorno è quello di non dimenticare, di non far assopire il ricordo dei sopravvissuti, bisogna studiare la storia perché certi orrori accaduti durante il secolo scorso non si ripetano più. Orrori che sono stati commessi non solo in terra tedesca e polacca, ma anche nella nostra Italia e Liguria, per tal motivo abbiamo deciso di non allegare la foto iconica di Auschwitz, ma quella della Risiera di San Sabba (Trieste).