Recco: “Giorno della Memoria”, omaggio a Liliana Segre

Da Giovanni Battista Casareto riceviamo e pubblichiamo

Ho scritto questa storia, ispirata ai racconti terribili della senatrice a vita Liliana Segre e vorrei fosse pubblicato da questa testata online.

La farfalla e la zingarella

A volte, direi troppo spesso in questi ultimi tempi, mi torna in mente quella storia di tanto tempo fa

Eravamo rinchiuse nel campo di concentramento di Auschwitz – Birkenau

Trasportate come le bestie, rapate a zero, umiliate, con un numero marchiato sulla pelle

Prigioniere per essere considerate una razza inferiore rispetto a quella ariana

Destinate ad una fine atroce, a morire a fatica nelle camere a gas

Ma noi bambine questo non lo sapevamo

Anche se avevamo capito qualcosa, perché quando eravamo arrivate ci avevano separate

Io ero stata deportata con mio padre e appena giunti al campo ci separarono

Lui mi strinse forte la mano e capimmo che era un saluto d’addio, che non ci saremmo più rivisti

E infatti non lo rividi più

Lui aveva capito già tutto tempo prima, quando cercammo invano di attraversare le Alpi e approdare in Svizzera. Fummo trattati come i peggiori delinquenti, fermati con i fucili spianati dai gendarmi

E respinti, sì respinti, una parola che credevo fosse stata seppellita per sempre dentro le rovine della storia e invece beffardamente è tornata prepotentemente alla ribalta con il suo carico di cinismo e disumanità crescente. A riempire nuovamente di incubi e tristezza assoluta gli ultima anni della mia vita. E di ricordi indelebili. Perché quel giorno infame, ad un passo dalla salvezza e dalla libertà, ci costrinsero a tornare indietro. In breve tempo la polizia fascista ci individuò e ci arrestò.

La nostra colpa: essere ebrei

Durante la nostra prigionia in Italia, prima di partire verso la “soluzione finale”, il mio papà veniva portato nella camera delle torture e lì veniva picchiato e seviziato. Quando usciva da quell’inferno, ci scambiavamo i ruoli, e io diventavo la sua mamma e lui il mio bambino da accudire e da proteggere. Io una ragazzina di 13 anni, assurta al ruolo di madre per disperazione. Per pietà.

Una sera disse qualcosa che rimase indelebile in me per sempre. “Ti chiedo perdono di averti messa al mondo”. E lo diceva mentre piangeva, abbassando lo sguardo fino a guardare il pavimento, colmo di vergogna per aver detto una frase tanto ripugnante e innaturale. Lui sapeva che la nostra sorte era segnata e aveva il rimorso terribile di avermi dato la vita. Non sopportava l’idea che anch’io scoprissi cosa vuol dire essere inghiottita da un inferno. Da un orrore senza fine.

E lo conobbi quell’orrore. Eccome, se lo conobbi. Dovevi essere sempre in forma e lavorare come schiava per ore ed ore interminabili. Dovevi stare attenta a non farti male, altrimenti eri considerata un essere inutile e venivi soppressa. Imparai presto che per sopravvivere dovevi pensare solo a te stessa, diventando anche cinica e crudele con le mie compagne di sventura. La solidarietà e l’amicizia tra noi non era ammessa. Dovevamo diventare come le bestie che, quando sono affamate, si azzannano tra loro, per un po’ di cibo in più.

Vicino al nostro campo, separato da noi da un filo spinato, ce n’era un altro molto numeroso e molto chiassoso, composto da intere famiglie rom. Cioè, erano zingari.

Noi che eravamo state separate dalle nostre famiglie, non capivamo questa diversità di trattamento. Vedendo i bambini correre, rincorrersi e giocare come se niente fosse, sentivano nascere e crescere in noi sentimenti di invidia, rancore e rabbia. Ci domandavamo perché a loro era consentito quello che a noi era stato negato sin dall’inizio, Per noi era incomprensibile. Soprattutto per me che soffrivo terribilmente per la mancanza di mio padre, per quella divisione forzata che ogni giorno diventava una ferita insopportabile dentro il mio cuore.

In quel campo attiguo al nostro, avevo notato una ragazzina di cui non seppi mai il nome che correva, felice e spensierata dentro al reticolato. Sì, correva a perdifiato e sopra di lei c’era una farfalla bellissima che la seguiva come un’ombra e ogni tanto si posava su di lei. A volte la prendeva tra le mani e con delicatezza l’accarezzava. Capii che tra loro era nata una storia d’amicizia e d’amore e che anche in quelle condizioni disumane si poteva amare.

Un piccolissimo animale dai mille colori, poteva dare a quella piccola zingarella un po’ di speranza e farle respirare quell’aria di libertà che non sentiva da tanto tempo. E quando volava via la bambina tornava ad essere triste, ma poi puntualmente ritornava ogni giorno e i suoi piccoli occhi neri si rimettevano a brillare di felicità.

Una mattina ci svegliammo e dall’altro lato del campo, quello degli zingari, non sentimmo più nessun rumore, nessuna voce, nessun grido di bambino. C’era soltanto un silenzio agghiacciante, carico di presagi nefasti. Qualcuno di noi, uscì dalle baracche e guardò oltre quello steccato che ci divideva: c’era il deserto assoluto, gli zingari non c’erano più. Allora chiedemmo a chi sapeva e ci basto lo sguardo e il sorriso beffardo di quell’essere malvagio, per capire: durante la notte erano stati fatti “accomodare” nelle camere a gas e fatti morire lentamente tra atroci sofferenze. Anche a quella bimba, non fu risparmiato nulla di quel macabro rituale e il gas arrivò dall’alto verso il basso piano, piano, fino a soffocarla, fino a farla morire.

Quel giorno la farfalla arrivò, ma non trovò più nulla. La vidi svolazzare alla ricerca dell’amica di giochi scomparsa. Era come impazzita di dolore. Intanto i camini dei forni crematori avevano iniziato a mandare verso l’alto un fumo denso e nero e reso l’aria irrespirabile. Significava che al loro interno, bruciavano i corpi degli zingari. Mi accorsi che la farfallina si avvicinava a quel fumo e ad un certo punto scivolò dentro a quel camino. Venne fuori una prima volta, poi scese nuovamente, ma non vide più la luce. Non tornò più a volare. Forse rimase soffocata, oppure sentì in quel fumo l’odore della sua grande amica che stava bruciando e si lasciò morire pur di non abbandonarla. Forse non volle lasciarla sola, in quel suo ultimo viaggio. Le ho sempre immaginate così: abbracciate teneramente, mentre volano nel cielo verso l’infinito. Verso l’eternità.