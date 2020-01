Recco: “Carenza loculi, recuperati notevoli spazi”

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Il sindaco Carlo Gandolfo e l’Amministrazione descrivono quanto è stato realizzato nel primo semestre di mandato. Oggi parliamo di servizi cimiteriali, seguiti dal consigliere delegato Nanni Capurro, e anagrafe, in capo al primo cittadino di Recco.

Servizi cimiteriali:

– per recuperare gli spazi cimiteriali necessari e per andare incontro alle esigenze dei cittadini, rispondendo alla carenza di loculi e fosse, l’ufficio servizi cimiteriali, attraverso apposita ordinanza predisposta nel mese di agosto, ha disposto 51 esumazioni e 60 estumazioni (attività che consentono di recuperare i resti mortali di un defunto sepolto nel terreno) relative ad altrettante concessioni scadute.

Anagrafe:

– oltre alla copiosa attività ordinaria, negli uffici dell’anagrafe è in corso il riordino e l’inventariazione dell’archivio storico, operazione necessaria per salvaguardare i registi più vecchi, per avere una catalogazione aggiornata dei documenti e per recuperare spazi. L’operazione è importate anche per assicurare integrità degli atti che riguardano la città.