Rapallo: un manager per rilanciare le perle del Grand Hotel Bristol

di Consuelo Pallavicini

Silvestro De Bolfo si è insediato da una decina di giorni come general manager al Grand Hotel Bristol Resort & SPA di Rapallo. E ha le idee chiare su come promuovere la struttura, aperta tutto l’anno, che mette a disposizione della clientela un’offerta completa. Il rilancio avverrà anche incrementando le feste di matrimonio, puntando su ospiti provenienti anche da Russia, Inghilterra, Stati Uniti e sull’ospitalità alle squadre di calcio.

Il Grand Hotel Bristol, che ha 40 dipendenti in bassa stagione che salgono a 65 in estate, è dotato di 83 camere, vista mare e vista parco di Portofino dalle Standard alle Deluxe, comprese alcune suites tra le quali le presidenziali Kandinsky ed Hemingway; due ristoranti uno dei quali, “Le cupole”, è situato al 6° piano ad un passo dalle stelle; un bar; tre sale meeting; una piscina all’aperto con bar esterno durante la bella stagione; la “magica” Erre SPA di 1.800 metri quadrati, accessibile anche da chi non vi soggiorna, che offre anche trattamenti di bellezza e cura del corpo; in un’area è anche a disposizione una Spa privata per due persone.

“Ho lavorato in hotel in Germania, Inghilterra, Francia, Stati Uniti e ovviamente in Italia; per 30 anni sul lago di Como in tre diverse strutture per 10 anni ognuna – spiega De Bolfo – E’ fondamentale promuovere l’hotel come facente parte di un territorio, e qui c’è terreno fertile. La vista sul golfo ne è un esempio. Come mezzo per farsi conoscere è ovviamente importante partecipare alle fiere del settore ed investire su internet, su un lavoro di ricerca con le parole chiave, ad esempio Tigullio, mare, Portofino, matrimoni, e sulla velocità con la quale si può prenotare. Il Bristol fa parte del gruppo R Collection Hotel (2 a Milano, 2 a Varenna, 1 a Menaggio, 1 a Varedo) per il quale lavoro da un anno anche con il compito di farlo diventare una catena”.