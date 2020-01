Rapallo: Fiera San Sebastiano, il grazie del sindaco

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Tantissime persone hanno scelto di trascorrere la domenica tra i banchi della fiera di San Sebastiano, che il lungomare di Rapallo – e zone limitrofe – ha ospitato nella giornata di ieri, domenica 26 gennaio. Le condizioni meteo hanno favorito l’arrivo dei visitatori, pronti ad andare alla ricerca delle migliori offerte.

La manifestazione si è svolta in maniera regolare e senza intoppi grazie alla presenza di personale addetto al controllo e alla sicurezza. Al termine, gli operatori di Aprica spa hanno immediatamente provveduto alle operazioni straordinarie di pulizia.

«La tradizionale fiera di San Sebastiano si è confermata evento di grande richiamo – sottolinea il sindaco Carlo Bagnasco – Ringrazio la polizia municipale di Rapallo, le forze dell’ordine che non hanno fatto mancare la propria presenza tra i banchi, l’Associazione Nazionale Carabinieri, le Guardie Zoofile e le pubbliche assistenze cittadine per aver contribuito alla buona riuscita dell’evento. Grazie anche agli operatori di Aprica che hanno celermente fatto in modo che la città tornasse alla normalità sotto il profilo della pulizia».