Rapallo: “Domani incontro nella sede Pd, per ripartire”

Da Gianluca Cecconi, segretario del Circolo Pd di Rapallo, riceviamo de pubblichiamo

Oggi è il 27 gennaio il giorno della “Memoria” un giorno che Tutte e Tutti noi dobbiamo ricordare per non dimenticare come l’Uomo può trasformarsi in una “bestia malvagia”.

Ma oggi voglio anche dire che è una bella giornata perché con le Elezioni di ieri si è dimostrato che un certo Populismo e Sovranismo, razzista, intollerante, si può fermare!

Il PD ha dimostrato di essere l’unico argine ad una deriva pericolosa, Uniti si Vince!

Certo purtroppo abbiamo perso in Calabria ma lì sappiamo che ci sono tante situazioni “complicate” sappiamo come il voto sia condizionato anche dalla criminalità!

Il candidato del Centro Sinistra Callipo ha fatto un risultato per questo positivo.

Ma non possiamo che rimarcare la vittoria in Emilia-Romagna del CSX con Bonaccini.

Salvini e la Meloni, sono stati fermati!

Un grazie va anche al movimento delle Sardine, che ha saputo risvegliare un popolo (quello di sinistra), che si sentiva ormai perso.

Ora il PD deve dare risposte concrete.

Come segretario del circolo PD di Rapallo, sono felice e convinto che anche nel nostro territorio le cose possano cambiare!

Per questo invito Tutte e Tutti gli iscritti e simpatizzanti a partecipare all’incontro di domani Martedì 28 gennaio alle ore 17.30 al circolo di via Venezia 8.

Vi aspettiamo per cominciare il cambiamento.

#RapalloNonSiLega!