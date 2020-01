Rapallo: asta benefica per la Guardia medica pediatrica

Da Lina Angiolani riceviamo e pubblichiamo

Continua la grande dimostrazione di affetto e attaccamento al Servizio di Guardia Medica Pediatrica da parte dei cittadini Rapallesi. Le passate festività natalizie sono state dense di eventi benefici a lei dedicati: la presa in carico di decorazioni natalizie (poi restituite al Comune previa donazione, operazione che andrà a completarsi in questi giorni) da parte delle associazioni di commercianti Ascom – Civ – Cor, le simpatiche quanto gustose iniziative gastronomiche da parte dell’immancabile Guido Porrati della Bottega “Parla come Mangi” e dei generosissimi Andrea e Gianni della Pasticceria Canepa, la straordinaria quanto tenerissima donazione dei bambini dell’asilo Gianelli, classe della maestra Gabriella, hanno permesso il completo finanziamento del servizio relativo alle festività natalizie.

Il grandissimo successo della ormai tradizionale quanto seguitissima Tombola organizzata da Stefano Casagrande di El Dolz ha poi permesso di sperare in un roseo futuro per il Servizio dedicato ai più piccini. Un doveroso grazie va poi alla ditta caffè Musetti che ha preso a cuore il progetto Rapallese.

Ma è in queste settimane che una insolita quanto amorevole iniziativa si sta svolgendo grazie al grande cuore di Pamela Picchedda, Sabrina Froldi e Ilaria Donini: si tratta di un’asta che potrete trovare sulla pagina Facebook “asta a favore della Guardia Medica Pediatrica”. L’iniziativa sta avendo un grande successo e sta provvedendo alla copertura dei turni di Guardia Medica Pediatrica estiva. Ringraziamo per questa iniziativa coloro che stanno puntando e offrendo deliziosi oggettini, alcuni anche manufatti per l’occasione. E a chi, al sabato mattina mette a disposizione generosamente il proprio locale per permettere il ritiro della merce in asta: il bar le Chicche e la pizzeria Ciro.

Non vi è alcun dubbio: la popolazione ama questo servizio ed è felice di donare ciò che ha. Numerosi e continui attestati di stima rendono felici tutti noi del Comitato che da 5 anni crediamo nella causa. Forse, ci hanno riferito in questi giorni, è vederci andare avanti e sorridere nonostante qualche batosta che ci rende simpatici e a sempre più persone piace seguirci. Speriamo di non deludervi mai! Grazie!