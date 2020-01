Politica: “Visiterò gli ospedali di Rapallo, Lavagna, Sestri”

Da Luca Garibaldi, consigliere regionale, riceviamo e pubblichiamo



L’articolo 54 della nostra Costituzione parla di disciplina ed onore: “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.”



Per la newsletter di questa settimana ho deciso di partire da questo articolo della Costituzione, declinandolo sui vari aspetti della politica, regionale e nazionale, e su alcune vicende a cui stiamo assistendo che di politico ma soprattutto di onorabilità han ben poco. Ricoprire ruoli istituzionali, di qualsiasi livello, riempie di orgoglio, ma significa portare anche un peso non indifferente se quel ruolo lo si vuole svolgere con disciplina, onore e con la dignità, una parola poco usata, che i nostri Costituenti hanno scelto come tratto essenziale dell’agire pubblico.



La dignità del ruolo

Penso alla scena raccapricciante di un ex Ministro, attualmente Senatore della Repubblica, che citofona ad un cittadino tunisino per chiedergli se fosse uno spacciatore e noto quanto poco in quel gesto, in quell’uomo, in quel modo di fare politica, ci sia di quella disciplina, quell’onore e quella dignità che la Costituzione ci chiede di avere.

La perdita della bussola politica si evidenzia anche in gesti come questo, che purtroppo vengono applauditi dai cittadini che una certa parte politica (purtroppo la mia) ha perso per strada, non essendo stati più in grado di ascoltarli. Ma tra un bullo che citofona a casa della gente e l’abbandono c’è uno spazio vasto, di una politica bella che dobbiamo recuperare.



Tra la via Emilia e il West?

Scrivo questa newsletter poche ore prima della chiusura dei seggi in Emilia Romagna (e in Calabria). Vedremo stamattina i risultati e, in ogni caso, sul voto tornerò per una riflessione più complessiva, visto che sarà argomento centrale anche nei prossimi giorni. Ma un punto, che riguarda la campagna elettorale che si è svolta in Emilia Romagna, penso che possa essere già affrontato con una prima riflessione. Ed è il tipo di campagna elettorale che è stata messo in campo, da un lato e dall’altro.



Le campagne elettorali sono naturalmente piene di colpi bassi, fake news (sin da quando non si chiamavano così). Non mi scandalizzano questi aspetti. Il punto – di dignità della politica – è invece lo scontro sempre più forte tra i dati di realtà per cui si è chiamati a votare e la rappresentazione di un voto in forma astratta rispetto a quello per cui si vota.

Da un lato c’è stata una dettagliata, ostinata campagna sul perchè continuare il buongoverno regionale, con proposte e progetti, dall’altro una rappresentazione in cui i temi sono spariti, inseriti in una visione più netta, che poco ha a che fare con quello per cui si vota. La manifestazione a Bibbiano, le citofonate, la ricerca della “liberazione” di un luogo è quello che si ricorda in quest’ultima settimana, da parte della Lega. C’è un dato su cui però riflettere, cioè la scelta di impostare tutto il percorso contando sulla “vendetta dei luoghi che non contano” e sull’insoddisfazione che cova in ogni realtà: una strategia a cui, comunque vada, la sinistra deve saper rispondere, in ogni realtà, mettendo al centro chi non ce la fa, nei tanti luoghi in cui la crescita e lo sviluppo sono più diseguali e meno marcati rispetto a regioni come l’Emilia.



Essere degni della sfida, anche in Liguria

Una delle regioni in cui la crescita, se c’è, è sempre più diseguale è proprio la Liguria, dove si voterà tra qualche mese. E il bilancio con cui Toti si presenta non è roseo, nonostante la propaganda incessante. Ma non basta un bilancio negativo a costruire una alternativa. Negli ultimi giorni ci sono state le primarie del Movimento Cinque Stelle in Liguria, dove meno di un migliaio di attivisti hanno individuato Alice Salvatore come potenziale candidato Presidente. Dall’altro campo il centrosinistra sta – troppo lentamente e faticosamente – ricomponendo soggetti, sigle, e lavorando su alcuni tavoli per alcuni obiettivi comuni del programma, in attesa della soluzione della candidatura a Presidente. Il tempo non è molto, leggo numerose interviste su alleanze e impostazioni: penso però che, come spesso accade la società sia un po’ più avanti della politica e che la costruzione dell’alternativa passi da un faticoso ma fruttuoso incontro con le energie che su molti temi – comunità, welfare, sviluppo sostenibile, innovazione, diritti – hanno già abbattuto vecchi steccati e riscritto la lettura di una regione che resta ferma e senza futuro. Le esperienze ci sono in giro per la nostra regione, e dobbiamo avere l’umiltà di andare a scoprirle, ascoltare e trarne frutto. Dare radici al futuro, non costruirlo in laboratorio, penso che sia questo che serva.



L’essere degni della sfida, anche in Liguria, vale per tutti i contendenti. Non entro nel merito delle vicende giudiziarie sui movimenti bancari oggetto di segnalazione in questi giorni: mi limito ad alcune considerazioni politiche sul sistema delle fondazioni e dei Comitati Change che supportano l’attività politica dell’attuale Presidente della Regione Toti. Penso che sia un sistema su cui è necessario dare ai cittadini un quadro di estrema trasparenza e di informazione su chi finanzia chi e su come vengono spese queste risorse, come avviene per i partiti politici. La politica deve essere finanziata in maniera trasparente e pubblica, senza dover dipendere economicamente da grandi soggetti economici e finanziatori che possono giocare un ruolo anche nella costruzione del consenso. Ad esempio, in Liguria manca una legge che regolamenti la presenza e le attività dei portatori di interessi (lobbisti) nei confronti della pubblica amministrazione. Mancano pochi mesi alla chiusura dell’attività del Consiglio Regionale, ma penso che sia un primo segnale necessario da poter attuare, se c’è la volontà.



L’attività in Regione

Già, mancano pochi mesi di lavoro del Consiglio Regionale, prima delle elezioni.

A proposito di questo, la Giunta ha smesso da tempo di proporre leggi e iniziative legislative, più impegnata a presenziare ad inaugurazioni e passerelle. Dal mio punto di vista penso che questi mesi siano molto importanti, se non i più importanti – a proposito di articolo 54 della Costituzione – e continuerò fino all’ultimo a proporre iniziative e proposte da discutere ed affrontare. Le emergenze ci sono, e anche la necessità di discutere di futuro, di come sbloccare e orientare le risorse da spendere, soprattutto i fondi comunitari. Penso che sia sbagliato chiudere i lavori del Consiglio Regionale per andare a tagliare dei nastri.



la dignità dei pazienti Ho parlato più volte del disastro rappresentato delle politiche sanitarie della Regione, ho fatto interrogazioni, ho cercato un dialogo con l’assessore invitandola a presentarsi nel Tigullio per mostrarle i risultati della sua politica scellerata fatta di chiusure e privatizzazioni del servizio pubblico: l’assessore Viale si è degnata di arrivare a Sestri Levante la settimana scorsa per l’inaugurazione di un reparto a gestione infermieristica, mentre i posti letto continuano a diminuire, mentre i malati di tumore continuano a dover essere trasportati su dei pullman da Genova a Savona e mentre i macchinari per la radioterapia continuano a rompersi e a non essere sostituiti. Mercoledì inizierò il giro degli ospedali di Lavagna, Rapallo e Sestri Levante: cercherò di fotografare in maniera oggettiva la situazione in cui versano i tre presidii parlandone anche con il personale. Continuare ad addossare le colpe della situazione vergognosa in cui versa il nostro sistema sanitario alle giunte precedenti poteva essere una scusa accettabile 4 anni fa: la giunta Toti e l’assessore Viale sono 5 anni che governano la nostra regione e il tempo per ricoprire il loro delicato ruolo, con la dignità adatta, lo avrebbe avuto.

IL NIPT TEST gratuito, anche in Liguria. In Emilia Romagna, in parte in Toscana e presto anche in Piemonte per le donne residenti in quelle regioni sarà possibile avere accesso gratuito al Nipt Test. Si tratta di una screening prenatale non invasivo e quindi privo di rischi sia per il feto che per la madre, che si effettua attraverso un semplice prelievo di sangue materno periferico a partire della 10° settimana di gestazione, consentendo di prevedere con un alto grado di attendibilità alcune alterazioni dei cromosomi, e cioè le trisomie 21 (sindrome di Down), 18 (sindrome di Edwards) e 13 (sindrome di Patau). Essendo un test molto costoso e che può essere eseguito finora solo privatamente senza alcun rimborso da parte dal servizio sanitario regionale, oggi presenterò un ordine del giorno perché la Regione e la Giunta si impegnino affinché tutte le donne in stato di gravidanza, residenti in Liguria, abbiano accesso gratuito al NIPT test, indipendentemente dall’età e dalla presenza di fattori di rischio.

Cultura è dignità: un bando per sostenere le librerie e cinema indipendenti Una delle peculiarità della nostra regione è che è ancora disseminata di quartieri e di piccole città di provincia in cui è ancora possibile gustare quel sapore delle “cose antiche”. Ognuno di noi conosce ed è affezionato a quella libreria, quel cinema, quel teatro spesso a conduzione familiare che ancora regge nonostante i duri colpi della crisi e dell’avvento della grande distribuzione. È a quelle immagini che ho pensato quando qualche giorno fa ho depositato una mozione per cercare di aiutare le librerie, i teatri e i cinema indipendenti – e cioè il cuore della cultura di prossimità e indispensabili presidi nella nostra regione, che oggi si trovano in forte difficoltà ma senza i quali saremmo tutti decisamente più poveri. Qui qualche dettaglio in più e come questo potrebbe essere messo in pratica.

E per finire, a proposito di dignità e di accesso ai servizi, è arrivata la buona notizia che la stazione ferroviaria a Chiavari finalmente verrà riqualificata: riqualificazione del sottopasso, innalzamento dei marciapiedi e dei binari e installazione di tre ascensori, accessibili. Per una città che si vanta di essere il centro culturale, turistico del Tigullio il tema dell’accessibilità, abbattendo le barriere architettoniche, nel principale presidio del servizio pubblico è arrivato con eccessivo ritardo. Le richieste al Comune di Chiavari di pretendere un tavolo di confronto tra i soggetti interessati erano arrivate da più fronti, finalmente il Ministero delle Infrastrutture ha fatto sì che l’accesso ai servizi possa diventare un dato di fatto.



