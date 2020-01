Politica: “Fratelli d’Italia, ottimi risultati in entrambe le regioni”

Dall’ufficio stampa di Augusto Sartori, riceviamo e pubblichiamo

“Come consiglieri regionali eletti di Fratelli d’Italia in Liguria vogliamo sottolineare l’ottimo risultato ottenuto dal nostro partito sia in Calabria che in Emilia-Romagna dove abbiamo quasi triplicato i voti rispetto alle scorse elezioni politiche del 2018.

Grazie al grande lavoro dei candidati di FdI e della nostra instancabile leader nazionale Giorgia Meloni, il nostro movimento diventa il terzo partito in assoluto in Emilia Romagna e governerà in Calabria insieme alle altre forze di centro-destra – affermano Sartori e Berrino, rispettivamente capogruppo e assessore in Liguria per il partito della Meloni – questo ovviamente fa molto ben sperare anche in vista delle prossime elezioni regionali di primavera in Liguria dove, siamo convinti, Fratelli d’Italia otterrà un grandissimo risultato contribuendo così in maniera determinate alla rielezione del Presidente Giovanni Toti”.

Gianni Berrino

Augusto Sartori