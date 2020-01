Politica: “Forza Italia determinante in Liguria”

Da Forza Italia riceviamo e pubblichiamo

Il Commento al voto in Calabria ed in Emilia Romagna, del 26 Gennaio, del coordinatore Regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco.

“Le elezioni regionali hanno confermato ruolo centrale di Forza Italia all’interno della coalizione di centrodestra, sia dal punto di vista numerico che politico.

Lo straordinario risultato della Calabria e di Jole Santelli, esponente storica del nostro partito, ci riempie di soddisfazione.

Non bisogna nascondere le difficoltà trovate in Emilia Romagna, ma questo non può che essere da sprone per fare di più e meglio.

Complimenti più sinceri ai bravissimi amici del coordinamento regionale della Calabria.

In Liguria, Forza Italia, sarà determinante per la vittoria del centrodestra.”

Nella sede di Forza Italia a Rapallo durante lo spoglio delle schede