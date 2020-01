Riceviamo e pubblichiamo

Puntata dedicata alla Serie A2 maschile quella odierna di Palombella Blu.

In studio accanto a Marco Tripodi e Gregorio Spigno il presidente della Crocera, Andrea Biondi, e la bandiera del Camogli Andrea Beggiato.

L’appuntamento, come ogni lunedì, è per le 20.30 su Antenna Blu, canale 16 del digitale terrestre ligure. O in alternativa sulla pagina Facebook Palombella Blu