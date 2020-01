Lettere/ Camogli: “Quando si parla di decoro urbano…”

Da Giorgio Casciscia riceviamo e pubblichiamo

Fino dall’estate scorsa, nel “prestigioso” parcheggio per residenti a suo tempo magnanimamente realizzato nel Viale del Cipressi, giace, abbandonato, un vecchio e logoro scooter.

Il motociclo è targato e non sembra munito di pass per residenti.

In forza di ciò, gli organi preposti non potrebbero individuarne il proprietario ed invitarlo a rimuovere il mezzo?

In verità, anche se la zona, più che di un parcheggio, ha quasi l’aspetto di una piccola discarica a cielo aperto, non si vede perché, dato che è percorsa anche da turisti che accedono al monte, non si possa ovviare ad un simile bel vedere!

A volte, basta un poco di buona volontà!