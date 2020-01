Golfo Paradiso: “I giovani ricordano la Shoah”, premiato l’Istituto

Da Carla Debarbieri riceviamo e pubblichiamo

Concorso provinciale Miur “I giovani ricordano la Shoah”.

Quest’anno il tema proposto alla scuola secondaria di I° grado era dedicato al mondo dello sport coinvolto e sconvolto dal razzismo e dall’antisemitismo negli anni trenta e quaranta in Germania, in Italia e in altri paesi.

Diverse scuole hanno inviato i propri lavori, video o rappresentazioni teatrali, opere artistiche o musicali, blog, campagne pubblicitarie, utilizzando, come chiedeva il bando, più forme e canali espressivi.

Tra le classi selezionate a livello provinciale e premiate oggi a Palazzo Ducale nella Giornata della memoria, c’è la 3ª P dell’Istituto Comprensivo Bogliasco Pieve e Sori, una scuola non nuova a questo tipo di iniziative che ha prodotto anche un docu-film sulla scuola ebraica di Villa Palme che si proietterà giovedì a Recco, dove si è svolta la vicenda.

Quest’anno ha realizzato un lavoro su Arpad Weisz, il brillante allenatore ungherese protagonista dello spettacolo del Teatro Garage 3-4-3 Destinazione Auschwitz a cui si è ispirata la classe 3ª P.

Weisz, all’apice della sua carriera prima con con l’lnter e poi con il Bologna, perse il suo incarico prestigioso a seguito delle leggi razziali volute dal regime fascista nel ‘38, e lasciò l’Italia per la Francia prima e poi l’Olanda, dove credeva di essere al sicuro.

Ma nel ‘42 l’intera famiglia Weisz, padre, madre e due bambini di 6 e 8 anni, fu arrestata e deportata nel lager di Auschwitz, dove trovò la morte nelle camere a gas.

Il lavoro realizzato dagli studenti della 3ª P si presenta come una sorta di cartella che raccoglie foto, disegni e testi sulla drammatica vicenda sportiva e umana di Arpad Weisz, ma anche di una serie di sportivi maschi e femmine, del passato e presente che hanno subito episodi di antisemitismo, razzismo, discriminazione sessuale.

Purtroppo anche ai nostri giorni continuano manifestazioni che profanano lo spirito dello sport. Oggi più che mai è necessario diffondere una cultura dello sport non come puro agonismo e affermazione personale, ma come momento di aggregazione e di solidarietà, ricostruendo un episodio significativo nella storia del gioco più diffuso e amato nel mondo, prima che diventasse terreno di colossali e non sempre chiari interessi economici.