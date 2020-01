Chiavari: il carcere e la gestione del personale

A firma di Donato Capece, Segretario generale sindacato Sappe riceviamo e pubblichiamo il testo della lettera indirizzata al Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria Pietro Buffa- Torino; alla Direzione casa di Reclusione Paola Penco – Chiavari; al segretario nazionale Sappe Michele Lorenzo – Cairo Montenotte; alla segreteria locale Sappe – Chiavari

Oggetto: discutibile gestione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria casa di reclusione di Chiavari.

Ill.mo Sig. Provveditore

con la presente si vuole “denunciare” la discutibile gestione del personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso il penitenziario di Chiavari e il mancato recepimento degli accordi sindacali sottoscritti in sede regionale.

C’è stato segnalato, difatti, che l’autorità dirigente chiavarese avrebbe impedito l’indizione di un interpello utile ad implementare l’organico del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti dell’istituto in parola, seppur in una recente riunione le OO.SS. e Provveditorato sarebbe emersa e, di seguito, concordata, la necessità di indire interpelli per tutti i NN. TT. PP della regione.

La Direttrice dell’istituto in parola avrebbe giustificato la mancata indizione del suddetto interpello adducendo una grave carenza di personale del Corpo che, allo stato attuale, non permetterebbe “movimentazioni” di poliziotti.

Una carenza d’organico che a ns avviso non esisterebbe e che qualora esistesse potrebbe facilmente essere superata da una diversa e più “attenta” gestione delle risorse umane.

A tal proposito, sembrerebbe che presso la Segreteria Polizia Penitenziaria presterebbero servizio (a ns avviso inutilmente) ben 2 poliziotti oltre al già corposo organico del personale c.d. comparto funzioni centrali.

Altre unità di personale sarebbero saltuariamente impiegate per rinforzare l’Area Amministrativo Contabile seppur quest’ultima sarebbe già dotata di un congruo numero di unità “civile”.

Analoga situazione è presente presso l’Ufficio Servizi Centrale, ove, a predisporre i turni degli appena 52 dipendenti amministrati, vi sarebbero addirittura n° 2 addetti (uno dei due poliziotti sarebbe stato, peraltro, assegnato al predetto ufficio senza regolare interpello).

Un’altra unità di Polizia Penitenziaria, invece, si occuperebbe di gestire l’ufficio sopravvitto detenuti e, saltuariamente, l’ufficio conto correnti, senza però avere partecipato a nessun interpello (detenuti presenti n° 70).

In considerazione di quanto surriferito, si sollecita la S.V.I. a voler constatare quanto rappresentato e, nel caso invitare l’autorità dirigente a conformarsi a quanto concertato tra OO.SS. e Provveditorato, da un lato per non ledere le giuste aspettative di quel personale desideroso di prestare la propria opera lavorativa presso il N.T.P. del penitenziario in parola e, dall’altro, per non disattendere il principio di pacta sunt servanda.

In attesa di cortese e urgente riscontro, si coglie l’occasione per porgere deferenti ossequi.