Chiavari: Giorgio “Getto” Viarengo e la deportazione

di Giuseppe Valle

In occasione della Giornata della Memoria, Giorgio “Getto” Viarengo ha tenuto una conversazione con i calciatori under 17 della Virtus Entella presso il “Centro Benedetto Acquarone”. Come è nel suo stile, Viarengo ha trattato argomenti di storia locale, partendo da documenti incontestabili, con nomi, date, circostanze della deportazione degli ebrei di Chiavari, in quella Chiavari pronta ad obbedire ai dettami del regime.

I giovani, accompagnati dai docenti che li aiutano nello studio guidato pomeridiano, si sono mostrati molto interessati e sensibili alle vicende che si sono verificate nel nostro territorio e il ricordo, ricostruito con pazienza da Getto, risulta di estrema attualità.

I ragazzi hanno posto domande quanto mai pertinenti ed hanno apprezzato il lavoro e lo spirito con cui Viarengo si è dedicato a diffondere la memoria soprattutto presso chi non ha vissuto i fatti narrati; fatti che si tende dolosamente a negare.

Il messaggio finale è stato di non accogliere nello sport ideologie spregevoli, ma coltivare il sano spirito di competizione nel rispetto reciproco.