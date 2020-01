Dopo il voto in Emilia-Romagna e in Calabria, iniziano a prendere forma e concretizzarsi le decisioni anche in Liguria. E’ di oggi la notizia che il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco ha deciso che il posto a sua disposizione nel “listino” lo attribuirà a Claudio Muzio. Lo stesso consigliere tuttavia sarà anche nella lista di Forza Italia. Bagnasco avrebbe compiuto questa scelta per premiare la lealtà e il lavoro del consigliere regionale uscente.

Claudio Muzio