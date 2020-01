Tigullio: caso sospetto del coronavirus cinese

Una donna proveniente da Wuhan e abitante nel Tigullio, ha accusato sintomi, febbre alta e crisi respiratoria, che il suo medico curante ha indicato come simili a quelli procurati dal morbo cinese. E’ stato il 118 a provvedere al trasporto della paziente, in condizioni di massima sicurezza per gli operatori, al policlinico del San Martino dove è stata ricoverata in isolamento e dove sono in corso approfonditi esami. Saranno i medici del reparto diretto dal professor Matteo Bassetti a confermare o meno l’ipotesi di coronavirus. Sarebbe il primo caso in Liguria.

