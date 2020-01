Il rogo avvenuto ieri alle 20.30 circa alla canna fumaria di una trattoria in via Manzoni a Sestri Levante, non ha avuto conseguenze. Tanto che i clienti del locale hanno potuto continuare tranquillamente a cenare. All’esterno i vigili del fuoco di Rapallo hanno raffreddato la canna fumaria evitando che il rogo potesse estendersi.