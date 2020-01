Recco: turismo, bilancio del primo semestre targato Gandolfo

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Prosegue con l’assessorato al turismo il report sulle attività dell’Amministrazione comunale nei primi sei mesi di lavoro. Di seguito sono riassunti i principali passi “della crescita”, voluta dal sindaco Carlo Gandolfo, di Recco destinazione turistica in termini di notorietà, di diversificazione dell’offerta, di innovazione, per la valorizzazione del territorio:

– prima assoluta italiana del concerto Cant(i d’)Autore, viaggio attraverso i brani che hanno fatto la storia del cantautorato italiano con due musicisti d’eccezione: Mario Incudine e Angelo Privitera, storico collaboratore di Franco Battiato, nonché ideatore del progetto musicale;

– “Magico Natale a Recco”, calendario di manifestazioni organizzato dal Comune in collaborazione con il Civ “Recco Online”, Ascom e Pro Loco, con proiezioni natalizie sulla facciata del Comune di Recco, luminarie e installazioni;

– tra i numerosi eventi in programma nell’ambito della programmazione natalizia, si segnala “Il Re degli Ignoranti”, concerto tribute show ad Adriano Celentano. La band ha raccolto consensi in tutta Europa, in particolare nelle nazioni dell’Est, come nel concerto al Crocus City Hall di Mosca, un sold out da 7000 persone, ora è in partenza per un lungo tour tra Canada e Stati Uniti;

– il 2019 si è chiuso con la festa in Lungomare Bettolo, con la musica del dj Roby Pinna, l’animazione di Andrea Carretti e la travolgente comicità di Antonio Ornano, in collaborazione con il Civ “Recco Online”, Ascom e Pro Loco..