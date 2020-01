Recco: “Sprar il numero delle firme e quello degli elettori”

Da Anna Oneto, già consigliere comunale, riceviamo e pubblichiamo

Ieri manifestazione a Recco contro l’abolizione dello Sprar.

Sprar è un sinonimo per Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (https://www.sprar.it), buon progetto ministeriale che distribuisce in ogni Comune aderente un numero esiguo di persone e dà a queste la possibilità di frequentare la scuola o l’asilo, imparare l’italiano, svolgere attività utili alla comunità, frequentare tirocini e stage per l’inserimento lavorativo.

Finanziato dalla Comunità europea, lo Sprar non crea costi aggiuntivi ai Comuni, se non l’onere di autorizzare la Prefettura per questi inserimenti, anzi, questi progetti creano diversi posti di lavoro.

I sindaci di Recco e Sori, probabilmente eseguendo ordini della lega, hanno deciso di uscire dallo Sprar, e quindi di cacciare disumanamente le poche piccole famigliole di rifugiati che si erano inserite nella nostra comunità.

La manifestazione organizzata dalle sardine liguri ha portato in piazza a Recco almeno 500 persone, ma molte altre avevano firmato, a Recco, a Sori e oltre 4400 in rete, chiedendo di ritornare indietro su questa decisione squallidamente razzista.

Il sindaco dei “recchesi che l’hanno votato”, come sembra che lui stesso si sia definito, si è divertito a contare quanti recchesi abbiano firmato, cercando di dichiarare come una vittoria che sono stati solo 358.

Ma sono state circa 700 le firme, documenti alla mano, raccolte a Recco e circa 400 a Sori, con la coda ai banchetti, in sole tre giornate. A noi non sembrano poche, ricordiamo che molti altri recchesi hanno firmato la petizione organizzata dal Ce.Sto. in internet e molti altri avrebbero certamente firmato a Recco se avessimo continuato la raccolta!

Questo sindaco dei “recchesi che l’hanno votato” certamente ha contato anche quanti sono stati i suoi elettori, cioè meno del 23% del totale degli aventi diritto al voto: essendo rappresentativo di una così esigua minoranza, avrebbe dovuto avere molto più scrupolo a fare azioni di questo tipo! Azioni certamente disapprovate dalla maggioranza dei cittadini e contrarie a tutti i principi della nostra Costituzione. Ricordiamoci della storia, perché siamo di nuovo negli anni’20: episodi di questo tipo sono gravissimi.