Recco: la Tv nazionale scopre “Villa delle Palme”

Stamattina Radio News 24 ha mandato in rete un lungo servizio riguardante vil docufilm “La scuola del Mediterraneo – Ritorno a Villa Palme”. Lunga intervista a Carla De Barbieri, l’insegnante che ha voluto raccontare la storia interpretata dai suoi allievi.

Di seguito il racconto attraverso uno scritto di Carla De Barbieri e alcune foto tratte dal servizio televisivo.

Il film viene proiettato a Recco, sala polivalente giovedì 30 alle 18 e venerdì 31 alle 10.

*****

di Carla De Barbieri

Si tratta di un docu-film che mescola interviste e fotografie d’epoca a scene di fantasia ispirate alla straordinaria storia vera della scuola ebraica attiva a Recco dal 1934 al 1937.

Fondata e diretta dal professor Hans Weil, la scuola- convitto accoglieva ragazzi e ragazze ebrei tedeschi, in un contesto paesaggistico di rara bellezza e si basava metodi educativi all’avanguardia alternando studi teorici ad attività pratiche come la cura di orti e giardini, l’insegnamento del nuoto e della fotografia.

Ma la sua colpa era quella di ospitare studenti e docenti ebrei, anche se non praticanti, e venne chiusa d’autorità dal regime fascista.

Tutti gli studenti furono salvati, secondo quello che raccontava la figlia dello stesso Weil, in modo avventuroso, cioè fingendo una escursione sciistica sulle Alpi svizzere.

Queste e altre scene sono state re-intepretate con grande naturalezza e spontaneità dai ragazzi della scuola di Bogliasco diretti dal giovane regista Adel Oberto.

Il film, finanziato dai Comuni di Recco e di Bogliasco, dal Rotary Club ma anche da tanti privati cittadini attraverso il crowdfunding, già inviato al Giffoni Film Festival, sarà presentato in anteprima nella sala Enzo Costa alla presenza delle discendenti della famiglia Weil.