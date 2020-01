RASSEGNA STAMPA. Fincantieri, eccellenza italiana

Oggi, domenica 26 gennaio, auguri a Tito. Mercati settimanali: Moneglia; a Rapallo Fiera di San Sebastiano. Santi patroni, per chi è affetto da malattie agli occhi: Santa Cecilia (12 agosto). Parole: liscivia (miscuglio detto anche ranno, di cenere di legna e acqua bollente, usato come detergente nel bucato; soluzione di prodotti detergenti o sbiancanti).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Riva Trigoso: Fincantieri, eccellenza italiana. Il Giorno della Memoria, le iniziative.

Casarza Ligure: linea di mezzeria continua lungo la la 523. Chiavari: rogo distrugge appartamento. Chiavari: Rupinaro, argini da rifare, accordi bonari con i frontisti. Chiavari: nuove chiusure sull’A-12.

Zoagli: open day all’asilo, ieri buona affluenza. Rapallo: bus elettrici per Portofino, modello Nizza. Rapallo: sentiero recuperato grazie a Cai e volontari. Rapallo: Noceti e la tragedia della Fastnet Race.

Camogli: area marina, specie aliene. Camogli: il nome di porto Pidocchio è foce (come tutti i camoglini sanno). Recco: autovelox, una sanzione ogni otto minuti. Recco: sardine in piazza per dire sì all’accoglienza.

