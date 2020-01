Rapallo: “Fiera, ora al lavoro per pulire la città. Grazie a tutti” (5)

Da Giorgio Tasso, consigliere comunale di Rapallo con incarico al Commercio riceviamo e pubblichiamo

Anche quest’anno la fiera ha riscosso grande interesse tra i residenti e gli ospiti, si è svolta in modo gioioso ma ordinato, ha portato allegria tra la gente, complice anche la bella giornata di sole e la temperatura mite.

Nella veste di Consigliere incaricato al Commercio voglio ringraziare gli operatori commerciali che anche quest’anno hanno scelto Rapallo. Ritengo sia doveroso ricordare tutte le persone che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento, a cominciare dagli uffici e dagli agenti della Polizia Locale, agli ordini del comandante Fabio Lanata, che hanno lavorato in stretta sinergia con l’assessore alla viabilità e alla sicurezza Franco Parodi. E da ultimi, ma non certamente ultimi, gli operatori ecologici di Aprica che lavoreranno durante tutta la prossima notte per ripulire le aree interessate. A loro, all’azienda ed al Consigliere incaricato alla nettezza urbana Andrea Rizzi, va il mio più sincero ringraziamento.

