Rapallo: sede Cai e Soccorso alpino, rifacimento del tetto

Sono iniziati i lavori di rifacimento della copertura dell’ex scuola di San Pietro. Nei giorni scorsi ha preso il via un ulteriore cantiere a Rapallo.

L’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio spiega: “Il patrimonio del comune di Rapallo ha necessità di particolari attenzioni e dovremo intervenire su diverse situazioni, proprio in questi giorni sono iniziati i lavori per il ripristino della copertura dell’ex scuola di San Pietro che oggi ospita due associazioni importantissime per il territorio il Cai ed il Soccorso alpino”.