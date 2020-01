Stamattina di buon ora i banchi della Fiera di San Sebastiano a Rapallo erano sistemati; doppia fila sul lungomare, una sul marciapiedi rosso (con qualche difficoltà per il pubblico a trasferirsi tra i due settori per la mancanza di sufficienti corridoi). Un mercatone con moltissimi generi tra cui si distinguono i banchi di alimentari e in particolare quelli che vendono porchetta.