Da Forza Italia Liguria riceviamo e pubblichiamo

La presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva è uno dei cardini del nostro sistema giuridico a cui Forza Italia è da sempre fedele.

Confidiamo che l’amico Claudio Scajola già in appello sarà in grado di dimostrare la sua innocenza e, dopo la caduta delle accuse più gravi, in primo grado, faccia emergere l’infondatezza di quanto contestato.

Questo è anche il nostro augurio più sincero.

Carlo Bagnasco