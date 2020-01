Pallanuoto/ U17: Quinto – Pro Recco 12 a 6

Dallo Sporting Club Quinto riceviamo e pubblichiamo

Un’altra vittoria per l’Under 17 biancorossa, questa volta per di più contro un avversario di prestigio come la Pro Recco, superata 12-6 dai ragazzi di Luca Bittarello. Dopo una prima parte di gara più equilibrata, negli ultimi due tempi, chiusi a reti inviolate, l’Iren Genova Quinto ha messo la quarta staccando gli avversari.

Iren Genova Quinto – Pro Recco N e PN 12-6 (4-3; 3-3; 4-0; 1-0)

Quinto: Noli, Dellacasa 3, Ferrero, Vassallo 1, Gambacciani 5 (1 Rig.), Gilardo 2 (1 Rig.), Perongini, Ranalli, Massa, Corrado F., Leoncini 1, Pisa, Valle. All.: Luca Bittarello.

Recco: Terrile, Marini, Brolis, Camolada 1, Rossi 2, Grasso, Mangiante, Pelliccia 2, Morello, Biallo 1, Trovò, Schenone, Perrone. All.: Milos Ciric.

Arbitro: Alessandro Cavallini.

Note: Rossi (R) a 4’51” dal termine del quarto tempo espulso definitivo per raggiunto limite di falli. Superiorità numeriche 5/10 + due rigori (Realizzati) Quinto e 1/6 Recco.