Moneglia: fuga di gas, 4 famiglie evacuate; lavori in corso

Un’importante fuga di gas è avvenuta questa mattina alle 9.30 circa sulle alture di Moneglia, Interessata una condotta di media pressione. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Chiavari e i carabinieri. Sono state evacuate quattro famiglie per un totale di sette persone. Il primo provvedimento è stato l’individuazione e la chiusura delle valvole. Ciò ha interrotto l’erogazione del gas nella zona. Nel frattempo sono arrivati i tecnici di Italgas. I lavori per riparare la rete sono ancora in corso. Si prevede che la situazione torni alla normalità solo domani.