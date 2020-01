Lettere/ “Elezioni regionali, tanti incontri segreti”

Riceviamo e pubblichiamo (Lettera firmata)

Elezioni regionali liguri: incontri segreti per la ricerca di un’identità perduta. Sarà la voglia di contare, sarà la nostalgia del passato, sarà la preoccupazione del futuro, sarà la mancanza di programmi, sarà l’amore per il proprio territorio, certo è che uomini e donne di buona volontà stanno riflettendo con chi stare, chi appoggiare, come organizzarsi e come incidere sulle prossime elezioni regionali. Il luogo dove sono iniziate tali riflessioni è compreso tra Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino, con incontri riservati che proseguiranno ancora. Insomma, c’è voglia di dare al territorio un maggior peso e, forse, una maggiore rappresentanza attraverso il recupero di una propria identità, che sembra smarrita. Nulla contro i candidati in pectore, ma sta affiorando l’orgoglio e la voglia dell’impegno diretto in politica da parte di moderati prevalentemente espressione di una borghesia centrista. Che succederà? Dovranno preoccuparsi gli attuali candidati ? Nasceranno altre candidature? Il tempo, breve, che ormai ci avvicina velocemente alle elezioni regionali ci darà le risposte. Certo è che la battaglia sarà dura e che anche un singolo voto, a Santa, Rapallo e Portofino, come altrove, potrà essere determinante.