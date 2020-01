Un’escursionista è morta mentre effettuava un’escursione sul monte Beigua in comitiva. E’ scivolata in un dirupo per una ventina di metri riportando gravissime lesioni. Stava percorrendo il sentiero che conduce al rifugio Argentea. Nonostante i soccorsi, è morta. Ancora ignota la causa che ha provocato la caduta.