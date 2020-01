Cicagna: A Compagnia de Miacöi in “Ma ti, chi t’ei?”

Dall’ufficio stampa del Teatro di Cicagna riceviamo e pubblichiamo

Il teatro in dialetto genovese torna al Teatro Comunale di Cicagna domenica 2 febbraio 2020 ore 16 con una compagnia teatrale di recente costituzione che la scorsa stagione aveva ricevuto molti applausi e consensi con la commedia brillante A portea do condominio, A Compagnia de Miacöi, formatasi nel settembre 2016, che porta in scena una divertentissima commedia Ma ti, chi t’ei? di Schiappacasse & Cadenasso con la regia di Federico Filippi.

Dopo la morte del Giacomin, la moglie Serafinn-a, la figlia Nestinn-a e la cognata Lizetta, per scoprire dove il defunto ha nascosto la grossa vincita del totocalcio, si rivolgono ad una Maga e organizzano una seduta spiritica.

Il Giacomin appare ma… non è quello giusto, è un altro fantasma di nome Giacomin.

Terminata la seduta, tuttavia, il fantasma non ne vuole sapere di andarsene e le condizioni per “partire” risultano piuttosto complesse ed impraticabili…

A Compagnia de Miacöi, molto attiva nell’attività di beneficenza, ha già offerto donazioni all’Associazione Gigi Ghirotti e alla C.r.i. Sez. Geo Ceranesi.

Con Sandra Poggi, Maria Romana Graziani, Anna Maria Bellinzona, Anna Maria Altamura, Carmela Mancuso, Nicholas Vinci, Mario Bisio, Dario Morando, Letizia Merello, Noris Lacono

Scene – Maria Romana Graziani, Gianni Mezzadra

Audio Luci – Gianni Mezzadra

Suggeritrici – Franca Rossi , Michela Moncada

Service – Benedetto Scaduto

Biglietti

Intero € 10,00 – Ridotto € 8,00

Orario biglietteria

La biglietteria del Teatro di Cicagna è aperta il giovedì della settimana di spettacolo dalle ore 17,00 alle 18,30 (con diritto di prevendita € 1,00) e nei giorni di spettacolo dalle ore 18.00 nei giorni feriali e dalle ore 14.00 nei giorni festivi. Telefono biglietteria: 0185 1908295.

Prenotazioni/ Basta un SMS

Informazioni e prenotazioni ai numeri 0185 1908295 – 349 0960750

E’ possibile prenotare con un SMS al numero 349 0960750 indicando data dello spettacolo, proprio nome e cognome, numero di posti. Riceverete un SMS risposta di avvenuta prenotazione

I biglietti prenotati vanno ritirati entro 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

Abbonamenti – card

Gli abbonamenti danno diritto ad un prezzo di favore rispetto al biglietto standard ma non danno diritto al posto fisso.

Abbonamento libero per 5 spettacoli a scelta

Intero € 45,00 (€ 9,00 a spettacolo) Ridotto € 38,00 (€ 7,60 a spettacolo)

Abbonamento Musica e Danza per tutti i 3 spettacoli

Intero € 30,00 (€ 10,00 a spettacolo) Ridotto € 25,00 (€ 8,33 a spettacolo)

Gli abbonamenti non sono nominali e possono essere utilizzati da più persone anche per lo stesso spettacolo

Prevendita

Gattorna – Beauty Center Profumeria – Via del Commercio 36 E/D – 3497166953.

Chiavari – Sol Diesis Strumenti musicali- Piazza Fenice 6 – Tel 0185 312259

Diritto di prevendita € 1,00

Online su www.happyticket.it