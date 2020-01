Chiavari: “Argini Rupinaro, costo al 20% al Comune, 13% ai privati”

Da Giovanni Giardini, consigliere comunale di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Ieri si è tenuta a Palazzo Bianco la riunione molto partecipata, per parlare della messa in sicurezza del Rupinaro. Partendo da un punto basilare: bisogna tutti remare nella stessa direzione, Comune, proprietari dei tratti interessati al rifacimento degli argini (frontisti), amministratori condominiali.

Occorre creare una sinergia che trovi una soluzione che soddisfi le esigenze di tutti.

Si gioca sulla messa in sicurezza di una parte rilevante della città, pensando anche in previsione alla messa in sicurezza della “Fiumana Bella”.

Marco Di Capua “uomo di numeri”, come si definisce, avendo avallato l’idea dello Scolmatore non può rimanere” solo”.

Ieri si è notata l’assenza dell’Assessore ai Lavori Pubblici che, bene o male, avrebbe dovuto dire la sua visto il ruolo che ricopre.

Benché la sicurezza dei chiavaresi sia responsabilità del Sindaco, non si può tornare alla nascita di eventuali comitati che contesterebbero, ancora una volta, poca chiarezza, il pressapochismo e i tempi dettati.

A tale proposito il Presidente Anaci, Moreno Maini dichiara: “È impossibile per i condomini, fare due assemblee e trovare l’accordo”.

Il lavoro svolto sia dei tecnici che dal geom. Agostino Olivieri, ieri relatore

dell’incontro, come Responsabile Unico del Procedimento per il Comune è stato notevole e ha buttato le basi per un grande obiettivo.

Il proposito che potrà essere raggiunto richiede ancora, a mio parere ,un’analisi che consideri non solo l’aspetto riguardante argini e diretti proprietari (frontisti).

Una visione più ampia, dove la messa in sicurezza coinvolge parte della città; in modo che questa, da zona rossa e gialla del Piano di Bacino possa diventare verde e quindi finalmente sicura.

È evidente che con questo scenario si ampliano le possibilità di usufruire di beni che ad oggi sono inutilizzati.

Si aprirebbero canali di investimento sull’esistente, con appropriati mutamenti d’uso, in particolare ai piani terra che ad oggi sono vietati ( ad esempio nel campo del sociale, medico e sportivo e culturale).

La città ne usufruirebbe come volano, senza contare gli eventuali oneri di urbanizzazione che andrebbero nelle casse comunali.

Il Regio Decreto del 1903 citato ieri nell’incontro, per me è ormai sorpassato: nel 1903 esistevano i Piani di Bacino?

Inoltre, altra citazione di ieri, su quanto stabilito dalla sentenza di Tribunale “che attribuisce la responsabilità del singolo proprietario dell’argine”, dovrebbe però considerare il fatto che l’onere a suo carico (per il rifacimento dell’argine stesso ) ,va a beneficio della messa in sicurezza di una parte della città.

Quello che ho proposto ieri nel mio intervento è di rivedere le percentuali di attribuzione dei costi : invertendo le quote .

Il 20% a carico del Comune e il 13% a carico dei proprietari.

Un trattamento particolare dovrà essere applicato agli Istituti Assarotti e Morando, frontisti tra i più significati, che non potranno accollarsi oneri pesanti visto i loro bilanci.

Qui deve entrare la politica, giocare un ruolo importante per affrontare le sfide del progresso.