Camogli: “Pesci migranti… e altri foresti nel mar Ligure”, al Cenobio

Dall’Associazione “Ochin Okinawa” riceviamo e pubblichiamo

26 gennaio, Camogli, Hotel Cenobio dei Dogi, ore 17,30

Pesci migranti… e altri foresti nel mar Ligure

I cambiamenti climatici sono un fenomeno globale e sono ben visibili sulla terraferma. Ma lo sono ancora di più sott’acqua, anche se le conseguenze sono nascoste dal blu del mare.

Quante sono le specie in arrivo da altri oceani e mari che vivono ormai tra di noi? Ne sono presenti anche di pericolose per gli animali autoctoni, umani compresi? L’Ochin ha invitato a parlarne Lorenzo Merotto biologo marino collaboratore dell’Area Marina Protetta di Portofino che è in prima linea nello studio degli effetti climatici nel Mar Ligure, tra cui il monitoraggio di specie marine insolite, che, agevolate dalle alte temperature, sono diventate (o diventeranno) comuni anche dalle nostre parti, malgrado siano originarie di aree geografiche lontane.

Un’occasione per conoscere alcune delle specie aliene o foreste che popolano il nostro mar Ligure.

The e pasticcini, ingresso libero

Il vostro Ochin vi aspetta anche perché urge prenotare la visita alla mostra genovese dedicata agli Anni Venti. Andremo sabato 8 febbraio con la direttrice di Palazzo Ducale in persona, Serena Bertolucci. Massimo 30 persone. Vi diremo presto il prezzo del biglietto.