Camogli: don Danilo parroco anche di Ruta e San Rocco

L’annuncio lo ha dato lo stesso arciprete don Danilo Dellepiane durante la Messa domenicale celebrata questa mattina alle 11 nella Basilica di Santa Maria Assunta di Camogli. Il cardinale Angelo Bagnasco lo ha nominato parroco unico delle tre parrocchie camogliesi (la quarta, San Fruttuoso, ha come parroco Mario Pastorino, frate francescano). Si tratta di capire se le due parrocchie di Ruta e San Rocco sono state abolite, o se, come logica vorrebbe, don Danilo è amministratore di tutte e tre. Sotto la sua giurisdizione c’è anche l’Oratorio dei Santi Prospero e Caterina. Il Santuario del Boschetto continuerà invece ad essere gestito da don Francesco Marra (classe 1954).

Un aspetto non trascurabile è che don Danilo continuerà ad essere rettore del Santuario del Suffragio di Recco che è un centro di riferimento per i fedeli di tutto il comprensorio e che di conseguenza lo impegna molto (nato nel dicembre del 1976 ed ordinato sacerdote nel 2001).

Il cardinale Bagnasco (classe 1943) è dimissionario quale arcivescovo di Genova per limiti di età. E’ auspicabile che prima di lasciare la diocesi dia le necessarie direttive per sistemare alcuni edifici religiosi a Camogli, a partire dalla canonica della Basilica sul porto fino all’ultimazione dei lavori al salone della Provvidenza che potrebbe diventare sede di molte iniziative. Sappiamo che le proprietà sono diverse, ma che si possono trovare soluzioni. Infine ha urgente necessità di lavori il tetto dell’Oratorio dei Santi Prospero e Caterina. I fondi necessari, come suggerisce più di un fedele, potrebbero essere ricavati dalla vendita della Casa del popolo le cui funzioni possono essere trasferite al salone ultimato della Provvidenza. Una volte sistemate possono costituire fonte di reddito anche le canoniche delle tre parrocchie.