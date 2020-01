Riva Trigoso: “Il varo, una manodopera eccezionale” (2)

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha assistito, nei cantieri navali di Riva Trigoso, al varo della fregata Emilio Bianchi: è la decima unità italiana realizzata secondo il programma Fremm (Fregata europea multi missione della marina militare).

«La cerimonia di oggi, dopo il varo avvenuto il 26 gennaio 2019 della fregata Spartaco Schergat, ribadisce l’importanza assunta dalla cantieristica navale italiana, e ligure in particolare, nel contesto armatoriale mondiale. Come un anno fa – ha dichiarato il presidente – sono orgoglioso di rappresentare ancora una volta l’Assemblea legislativa in questa prestigiosa occasione. Nei nostri cantieri si è formata negli anni una manodopera vasta e qualificata, che rappresenta uno dei settori strategici di sviluppo per il nostro territorio e che non teme la concorrenza dei colossi internazionali del settore». Piana sottolinea il ruolo formativo della “scuola” di Riva Trigoso: «In questo cantiere si sono formati e si formeranno anche nel futuro professionalità di eccezione dando lustro all’imprenditoria nazionale – conclude – fornendo sempre nuove opportunità all’indotto locale e, soprattutto, confermando la vocazione marinara della Liguria».