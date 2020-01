Recco: “Sprar, il mancato confronto con la giunta” (2)

Da Luciano Michelon, Linea Condivisa Golfo Paradiso, riceviamo e pubblichiamo

Sulla partecipata e bella manifestazione organizzata dalle sardine a Recco oggi sabato 25 gennaio, l’Assessore Peragallo del Comune di Recco esprimeva dubbi, critiche e preoccupazione che i partecipanti non rispettassero i cittadini di Recco.

Timore smentito dalla numerosa e festosa partecipazione.

L’Assessore nel prendere atto che la petizione contro la chiusura dello Sprar ha raccolto circa 5000 firme sottolineava il fatto che solo 358 sono di cittadini recchesi. L’Assessore fa riferimento alle firme raccolte con i banchetti in piazza, 358 sono circa la metà del totale, e le firme che ritiene ininfluenti sono di cittadini italiani/europei o che hanno la seconda casa a Recco o che abitualmente frequentano la nostra cittadina e se ne sentono sentimentalmente vicini.

Inoltre, l’Assessore non tiene conto di quanti cittadini di Recco hanno sottoscritto la petizione on-line che ha avuto più di 4000 adesioni.

Lo scopo della petizione era anche una richiesta al Sindaco di confrontarsi, di dialogare con i gestori dello Sprar, la Cooperativa il Ce.sto, per esaminare nel concreto il problema, come è normale prassi tra interlocutori che si rispettano, ma fino ad oggi il Sindaco si è negato senza giustificato motivo e ha così costretto i cittadini a scendere in piazza.

Ammesso e non concesso che per il Sindaco le firme ‘valide’ siano ‘solo’ 358, poniamo una domanda: per avere un incontro con il Sindaco quante firme occorrono?

Il Sindaco da una parte ammette che la cooperativa ha gestito lo Sprar in modo serio e responsabile e gli stessi ospiti hanno avuto un comportamento irreprensibile, dall’altra sostiene, un po’ superficialmente, che il Centro di accoglienza ha avuto costi esorbitanti. Per stare ai dati reali chiunque può verificare sui bilanci regolarmente presentati che le cifre sono di gran lunga inferiori a quelle dichiarate dal Comune; d’altra parte, la destra per motivare una scelta frutto di un pregiudizio ideologico qualcosa deve pur inventarsi.

Ma forse agli operatori commerciali di Recco non è dispiaciuta la manifestazione: la pacifica invasione odierna è stata un’occasione per avere nei negozi qualche cliente in più, opportunità rara anche perché le politiche del Comune non aiutano.