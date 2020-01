Recco: Sardine in piazza contro l’abolizione dello Sprar

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Il clima è festoso. Ci sono anche tanti bambini ad esibire le sagome di cartone colorate, raffiguranti le sardine. Massimo Riva, referente delle Sardine del Tigullio è soddisfatto; le presenze in piazza si vanno infoltendo, anche se alla fine si conteranno 350 tra sardine e osservatori. Dopo Riva, il primo a parlare è Paolo Pezzana, ex sindaco di Sori, convinto assertore dello Sprar che aveva promosso nel suo Comune, capofila nel Golfo Paradiso per i Comuni che avevano scelto questa forma di accoglienza. L’emigrazione dall’Africa, dice Pezzana, non si può fermare. E il vicepresidente dell’Anpi Emilio Ricci spiega che, riguardo all’accoglienza, la Costituzione è chiarissima.

Ci sono molti personaggi della politica: l’onorevole Luca Pastorino (Leu) col sindaco di Bogliasco Gianluigi Brisca; il consigliere regionale Pippo Rossetti; il segretario Pd Alessandro Terrile con l’ex onorevole Marco Tullo; i segretari del Pd di Rapallo Giancarlo Cecconi e la collega di Recco Margherita Ceravolo; c’è l’ex sindaco di Recco Luciano Port; i presidenti dell’Anpi di Santa Margherita e Recco. In piazza anche alcune ospiti dello Sprar di Camogli. Carabinieri e polizia presidiano la zona a distanza, ma non ci sono contestatori.

Massimo Riva

Gianluigi Brisca, Luca Pastorino

Pippo Rossetti

Alessandro Terrile, Mario Tullo

Paolo Pezzana

Gianluca Cecconi

La presidente Anpi di Santa Margherita Maria Grazia Barbagelata

Al centro il consigliere Sergio Siri

Margherita Ceravolo