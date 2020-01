RASSEGNA STAMPA. Oggi il varo dell’ultima corvetta Fremm

Oggi, sabato 25 gennaio, auguri ad Agileo. Mercati settimanali: Deiva Marina Sestri Levante. Santi patroni, per i portantini: San Cristofaro (25 luglio). Parole: drappello (gruppo di uomini armati raccolti occasionalmente attorno ad un’insegna o a un comandante; gruppo di persone che sostano o camminano assieme Devoto -Oli).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Riva Trigoso: oggi il varo dell’ultima corvetta Fremm. Maltempo: i fondi della Regione a 16 Comuni. Virus cinese, Asl 4 pronta (Commento. Se lo era due giorni fa a maggior ragione lo sarà oggi. Ma al momento ogni allarme è inutile). Giorno della Memoria: le commemorazioni.

Sestri Levante: alleanza con Tunisia e Libano per l’ambiente contro la plastica. Lavagna: processo ‘ndrangheta, appello al via il il 25 febbraio. Chiavari: abbiamo investito per far crescere Hi-Lex. Chiavari: abiti usati, raccolta chiusa e rimossi i bidoni gialli. Chiavari: il Mit finanzia la nuova stazione ferroviaria, progetto da 6.5 milioni (come ieri). Chiavari: restauri nella cattedrale, nuova asta. Chiavari: aspettando u sbarassu. Chiavari: caso alghe: assolto Giovanni Giardini. Chiavari: mobilitazione per Giulio Regeni. Chiavari: studenti a confronto con Soumahoro.

Santa Margherita Ligure: ruba ghiaia in spiaggia, denunciato. Santa Margherita Ligure: “Caso Bernardin non è un processo politico”. Santa Margherita Ligure: maratona delle due perle, si punta a 2.000 partecipanti.

Camogli: passerella a sbalzo in via Bettolo. Recco: sardine oggi in piazza. Recco: chiusure A-12, preoccupazioni per i Tir in autostrada. Recco: lavori al viadotto, cambiata la viabilità. Avegno: il sindaco e la Corte dei Conti.

Lumarzo: i funerali della donna morta dopo lite. Moconesi: riaperta l’intera carreggiata della 225. Orero: “L’ardesia della Liguria ha ancora un grande futuro”. Santo Stefano d’Aveto: a Casoni senza telefono da 45 giorni.