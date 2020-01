Domani, domenica 26 gennaio a Rapallo, si svolge la Fiera di San Sebastiano I banchi saranno disposti sul lungomare, in piazza 4 Novembre e in via Rosselli. Circa 400 banchi di merce varia, generi alimentari.

Durante la Fiera valgono tutte le regole vigenti per le iniziative affollate: strade protette da barriere; divieti di usare bevande in vetro e latta;e naturalmente divieti di circolazione e sosta nelle vie interessate. Anche a Rapallo, l’invito è ad usare i mezzi pubblici.