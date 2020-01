Pallanuoto M/ Il Sori espugna l’Imperia: 6 – 9 alla Cascione

Dall’ufficio stampa della Rari Nantes Sori riceviamo e pubblichiamo. Di Daniele Elefante

Trasferta da tre punti per la Rari Nantes Sori. A Imperia non è mai facile e oggi i pronostici sono stati confermati. 9 a 6 il risultato finale, figlio di una bella reazione e di una gara vinta di nervi. Partenza con handicap per i granata, sotto di due reti alla fine del primo tempo. Un approccio sottotono, con una difesa superficiale e un attacco sterile, ma quello che si salva è stata la risposta sorese nel ribaltare il risultato e tenere lontani i padroni di casa, mai domi.

Le parole del tecnico De Ferrari: “Mi aspettavo questo tipo di partita e un inizio in salita. Sono contento di come ha reagito la squadra, andando dal 2 a 0 al 2 a 5. Dobbiamo essere ancora più lucidi nei momenti di difficoltà e nella gestione delle fasi tipiche della gara. Ora godiamoci i tre punti ma da lunedì bisognerà pensare già al prossimo match contro il Piacenza, che ci dirà chi siamo”.

Gli fa da eco capitan Digiesi :”Importantissima la vittoria in questa vasca, dove faticheranno in tanti. Avanti così, partita dopo partita”.

PARZIALI : ( 2 – 0, 0 – 4, 3 – 2, 1 – 3)

Marcatori Sori: Viacava 3, Morotti 2, Benvenuto V. 1, Penco 1, Ottazzi 1, Megna 1

Sup. Num. Sori 4/9

Marcatori Imperia : Rocchi F. 1 ( rigore), Taramasco N. 2, Maglio 1, Fratoni 1,

Sup.Num. Imperia 2/15 + 1 rigore