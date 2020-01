Pallanuoto M/ Il Bogliasco pareggia in casa con l’Ancona

Dall’ufficio stampa del Bogliasco Bene riceviamo e pubblichiamo. Di Marco Tripodi

Svanisce sul filo della sirena la sesta vittoria stagionale del Bogliasco, bloccato sul 10 pari alla Vassallo dall’Ancona nel recupero del secondo turno di campionato.

Un pareggio che mantiene le due squadre appaiate al terzo posto ma che sa tanto di occasione persa per i biancazzurri di Daniele Magalotti. Colpa di un’Ancona mai doma, capace di ribattere sempre colpo su colpo e in grado di recuperare ben tre reti di svantaggio negli ultimi tre minuti di gioco.

La gara dei dorici non è stata comunque sempre un inseguimento, come dimostra il parziale del primo tempo, chiuso dagli ospiti avanti 3-2 nonostante il Bogliasco fosse riuscito ad andare per due volte avanti con un doppio squillo di Monari. Punteggio perfettamente capovolto nella seconda frazione quando i padroni di casa, trascinati dai centri di Monari, Percoco e Guidaldi, ristabiliscono un perfetto equilibrio. Un equilibrio che resiste fino a metà terzo tempo dopo che Alessandrelli impatta il gran gol di Bottaro. Lì però il Bogliasco mette la freccia andando a segno prima con il solito Monari, poi di nuovo con Guidaldi e infine, in avvio di quarto tempo, con Duilio Puccio. Il decimo centro bogliaschino, firmato ancora una volta dal solito Monari a 3’12” dalla sirena, e anticipato dalla terza rete di giornata del marchigiano Lisica, sembra chiudere la contesa. Invece l’Ancona non si dà per vinta, sfrutta al meglio due superiorità numeriche e all’ultimo assalto, nonostante una strepitosa parata di Francesco Di Donna, trova con Sabatini un tap-in che vale un prezioso punto in classifica.

“C’è tanto rammarico – commenta a fine gara Duilio Puccio – per un risultato sfuggitoci proprio all’ultimo istante e al termine di una partita che, a parte un paio di frangenti, abbiamo sempre condotto noi. Peccato, questa era una buona occasione per fare un bel balzo in classifica e dare continuità agli ottimi risultati ottenuti fino ad oggi”.

TABELLINO

BOGLIASCO 1951-VELA NUOTO ANCONA 10-10

BOGLIASCO 1951: F. Di Donna, E. Percoco 1, Tamburini, G. Guidaldi 1, Congiu Giovanni, V. Puccio, A. Bottaro 3, M. Monari 4, G. Boero, Congiu Giosue’, D. Puccio 1, A. Canepa, A. Di Donna. All. Magalotti

VELA NUOTO ANCONA: G. Firmani, V. Lisica 3, M. Pugnaloni, S. Pantaloni 2, G. Baldinelli, F. Alessandrelli 1, M. Milletti 1, A. Dipalma, T. Milletti, D. Bartolucci, G. Sabatini 3, D. Cesini, A. Pierpaoli. All. Pace

Arbitri: Pascucci e Rotondano

Note

Parziali: 2-3 3-2 3-1 2-4 Uscito per limite di falli Boero (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 6/9 + 1 rigore e Vela Ancona 6/12 + 2 rigori. Lisica (A) nel secondo tempo e Puccio (B) nel terzo sbagliano un rigore, entrambi respinti dal palo. Spettatori 150 circa